“المركزي”: قفزة في احتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر الماضي

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ذكرت بيانات البنك المركزي، أن احتياطي النقد الأجنبي شهد قفزة في الشهر العاشر على التوالي، خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بما كان عليه قبل تعويم الجنيه، وذلك بزيادة 26.2 مليار دولار، بنسبة 137.6%.

ووفقا لبيانات المركزي، بلغ احتياطي النقد الأجنبي زيادة قيمتها 129 مليون دولار خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بنهاية سبتمبر، ليسجل أعلى مستوى تاريخي له، عند 45.247 مليار دولار، كاسرا أعلى رقم حققه في الشهر السابق عليه عند 45.118 مليار دولار، الأمر الذي ساهم بتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، وأدى إلى زيادة تدفقات العملات الأجنبية للبنوك، وحل أزمة نقصها، وحصول مصر على تمويلات من مؤسسات دولية وزيادة قدرة الحكومة على الاقتراض وطرح سندات دولية.

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فيما انعكست تلك التدفقات المالية على الاحتياطي النقدي الذي سجل زيادة شهريا خلال فترة 36 شهرا بعد التعويم، ما عدا مرة فقط في ديسمبر الماضي عندما تراجع الاحتياطي بقيمة 2 مليار دولار.