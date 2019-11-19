بنك ناصر يخفض الأوعية الإدخارية ذات الآجال 3و5 سنوات

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أعلن بنك ناصر الاجتماعي، خفض سعر الفائدة على الأوعية الإدخارية ذات العائد الثابت بجانب الشهادات والودائع ذات الآجال 5 سنوات.

وأوضح شريف فاروق نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في بيان عنه، أن سعر الفائدة للشهادة ذات الأجل 3 سنوات تراجعت لـ12.5% يصرف العائد شهريًا، فيما انخفضت الفائدة على نفس الشهادة ذات دورية صرف العائد الربع السنوية إلى 12.75% وبلغ العائد السنوي على نفس الشهادة إلى 13.5%.

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وأضاف فاروق، أن البنك عدل الفائدة على الودائع ذات آجال5 سنوات والتي يصرف عائدها سهريًا إلى 10.5% و10.75% ذات العائد الربع سنوي و11.5% للعائد السنوي، مشيرًا إلى أن البنك أبقى على سعر الفائدة لشهادة “رد الجميل” لكبار السن عند 16% كما هي دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.