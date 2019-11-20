19بنكا يمكنك تحويل الأموال خلالها عبر الهاتف المحمول

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يقدم موقع “مصر 365” قائمة بعدد البنوك التي يمكن تحويل الأموال عبرها من خلال الهاتف المحمول بنظام “المحفظة الذكية”، ذلك الخدمة التي أطلقها البنك المركزي منذ نحو 6 سنوات ولم تكن مفعلة في غالبية البنوك، لتعود بقوة إلى السوق المصرفي بإمكانية التحويل والاستلام من خلال ماكينات البنوك التالية إلى جانب فروع شركات المحمول الثلاثة فودافون واتصالات وأورانج، وتشمل القائمة البنوك التالية: –

الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والتجاري الدولي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، والإسكندرية، وقطر الوطني الأهلي، والتعمير والإسكان، والأهلي الكويتى، وعوده مصر، والمصرف المتحد، وبلوم، والشركة المصرفية، إلى جانب بنوك الأهلي المتحد، وقناة السويس، والكويت الوطني، وتنمية الصادرات، وكريدي أجريكول، والعربي الإفريقي الدولي.

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وكان البنك المركزي، أوضح في تقريره بشأن الاستقرار المالي، أن عدد مستخدمي الخدمة زاد ليصل إلى نحو 13.84 مليون حساب في يوليو الماضي، بنمو سنوي قدره 26.6% مقابل 10.9 مليون حساب في يوليو 2018 .

جدير بالذكر أن البنك المركزي، يستعد لإطلاق النسخة الثالثة من أنظمة الدفع الإلكتروني قريبًا على أن تشمل مضاعفات الحد الأعلى للاستخدام لتسجل نحو 100 ألف جنيه شهريًا مقابل 50 ألفًا حاليًا، و20 ألف جنيه حد أقصى لرصيد المحفظة، حدود الاستخدام والتحويل اليومي بـ12 ألف جنيه مقابل 6 آلاف جنيه في الوقت الحالي.

سيقر كذلك الاقتراض من خلال المحفظة بحد أقصى 500 جنيه من خلال الاستعلام عن العملاء باستخدام تاريخهم الإئتماني للتعامل مع شركات المحمول والفواتير، على أن تقوم الشركة المصرية للاستعلام الإئتماني آي سكور بالاستعلام ويتم الرد في غضون ثواني قليلة، إضافة إلى السماح للبنوك بمنح فائدة على رصيد المحفظة حسب سياسة كل بنك وقيمة المبلغ في المحفظة .

ومن المتوقع أن تحدث التعليمات الجديدة نقلة نوعية في قنوات استخدام المحفظة وإقبال العملاء عليها، لاسيما مع توجه البنوك لزيادة الخدمات المتاحة من خلالها.