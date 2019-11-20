انخفاض الدولار في بنكي كريدي أجريكول وأبو ظبي الإسلامي مع بداية تعاملات اليوم

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شهد الدولار الأمريكي تراجعا في سعر صرفه أمام الجنيه في بنكي كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى.

وكان الدولار انخفض قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بفارق قرشًا واحدًا.

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فيما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس فبلغ 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، محافظا على سعرهفي البنك العربي الإفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك التجاري الدولي عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.

وكان الدولار الأمريكي، شهد تراجعا في سعر صرفه، في نهاية تعاملات أمس، في بعض البنوك مع نهاية تعاملات أمس قرشين في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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