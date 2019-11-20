ارتفاع في أسعار الذهب العالمي في ظل الأزمة الأمريكية الصينية

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شهدت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعا في ظل تصاعد الأزمة السياسية بين الولايات المتحدة والصين، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر، ليرتفع في المعاملات الفورية بنحو 0.2% ليصل إلى 1475.51 دولار للأونصة، بينما استقر سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1474.90 دولار للأونصة.

وحسبما ذكرت “رويترز”، هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، برفع الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إذا لم يتم التوصل لاتفاق مع بكين في الوقت الذي أقر فيه مجلس الشيوخ تشريعًا يستهدف حماية حقوق الإنسان في هونج كونج، مؤكدًا خلال اجتماع حكومي في البيت الأبيض، أنه سيتعين على الصين إبرام اتفاق تجارة.

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فيما يترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع لجنة السياسات في البنك المركزي الأمريكي عن شهر أكتوبر، بحثا عن مؤشرات بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وكان الدولار الأمريكي شهد تراجعا بسيطا أمام العملة الصينية ليصل إلى 108.62 ين، عقب انخفاضه 0.09%، الإثنين الماضي، فيما جرى تداول الدولار عند 1.1074 دولار لليورو، أمس، في آسيا متراجعًا لأدنى مستوى في أسبوعين تقريبا.

وكان “المركزي الأمريكي”، خفض أسعار الفائدة 3 مرات هذا العام ليسهم في الحفاظ على النمو ولكنه أشار الشهر الماضي إلى أنه لن تكون هناك تخفيضات أخرى إلا إذا تحولت الاوضاع الاقتصادية للأسوأ، بينما تكبد الدولار خسائر، أمس، في الوقت الذي تضرر فيه الطلب على العملة الأمريكية جراء انحسار الآمال في إبرام اتفاق تجاري أولي بين الولايات المتحدة والصين.