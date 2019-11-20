خطوات شراء أراضي “الإسكان” في المدن الجديدة

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قدمت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحًا بشأن بيع 11 قطعة أرض لتنفيذ مشروعات استثمارية مختلفة بين مشروع عمراني متكامل ومشروعات خدمية فى مدن حدائق أكتوبر وقنا الجديدة وغرب قنا والعاصمة الإدارية الجديدة والعبور والصالحية الجديدة، موضحة قائمة بالشروط الواجب توافرها في مشتري القطع والتي جاءت على النحو التالي: –

– استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بموقع الهيئة الإلكتروني أو بمراجعة جهاز المدينة.

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– تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثماري المطلوب عمراني وخدمي.

– تقديم طلب للهيئة بخصوص القطعة المطلوبة مدعمًا بمستندات الشركة وسداد الرسوم، وفي حالة قطعة الأرض غير مدرجة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يومًا للنظر في وجود تزاحم من عدمه.

– سداد 10% من قيمة الأرض جدية حجز واستيفاء الدراسة المالية، ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر نحو الموافقة على التخصيص.

– سداد حوالي 15% من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيدًا لتسلم وبدء التنفيذ.

على أن تكون المستندات المطلوبة: –

– صورة طبق الأصل من آخر مستخرج السجل التجارى للشركة.

– صورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة.

– صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها عقد تأسيس الشركة والنظام الأساسي لها والتعديلات التي طرأت عليه فى حالة إذا كانت الشركة مساهمة– أو ذات مسئولية محدودة إن لزم الأمر.

– دراسة جدوى اقتصادية ومالية متكاملة العناصر تتضمن جميع التكاليف الاستثمارية للمشروع، بما فيها قيمة الأرض مع بيان مصادر التمويل وسنوات تنفيذ المشروع وجدول توزيع التكلفة الاستثمارية على العمر الإنشائي للمشروع منذ سنة بدء المشروع.

– صورة طبق الأصل من آخر ميزانية للشركة والمركز المالي معتمدة من مراقب حسابات الشركة ومرفقًا بها الإيضاحات المتممة لها .

– شهادات بأرصدة حسابات وودائع الشركة والشركاء بالبنوك معتمدة حتى تاريخه.