“راية”: تخفيضات بنسبة 80% خلال “البلاك فرايداي”

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أعلن باسم مجاهد الرئيس التنفيذي لشركة راية للتجارة والتوزيع، طرح تخفيضات بنسبة 80 % خلال موسم “البلاك فرايداي”، والذي يبدأ يوم الجمعة 22 نوفمبر وحتى نهاية الشهر .

وأكد مجاهد، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن موسم تخفيضات “البلاك فرايداي” من راية، أن الشركة تعمل في 4 قطاعات، وهى التوزيع وهو القطاع الأكبر من حيث تحقيق الإيرادات، موضحًا أن القطاع الثاني هو المعارض حيث لدى الشركة نحو 20 فرعًا لبيع الأجهزة الإلكترونية، فضلا عن 15 فرعًا لراية ميجا ستور وهي عبارة عن معارض كبيرة لبيع الأجهزة الإلكترونية والمنزلية، إضافة إلى 75 منفذا بنظام الفرنشايز لسامسونج هواوى وغيرها من الشركات، مضيفا أن القطاع الثالث هي راية للتقسيط دورها تقديم حلول تقسيط لشراء منتجات راية، من خلال تسهيلات سداد تصل إلى 3 سنوات، إلى جانب خدمات الصيانة حيث ستحوذ الشركة على 35% من سوق صيانة الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة.

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وأضاف أن القطاع الرابع فهو التوزيع والصيانة دوليًا، مشيرًا إلى أن الشركة تقدم خدماتها في توزيع الأجهزة الإلكترونية والصيانة فى نيجيريا، وتنزانيا، بجانب المبيعات “أونلاين” تمثل من 15 إلى 20% من مبيعات التجزئة وتستهدف الشركة نموا خلال العام الجاري بنسبة 100%.