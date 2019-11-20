“تموين شمال سيناء”: لدينا مقررات تموينية تكفي لـ3 أشهر

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أعلن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء، عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مضيفًا أن هناك مخزونا من مقررات وحصص التموين يكفي لمدة 3 أشهر بخلاف ما يتم توفيره بصفة مستمرة للحفاظ على الرصيد والاحتياطي المطلوب.

وأوضح وزارة التموين، في بيان عنها، أن هناك استقرار في المحافظة ويتم صرف سلع البطاقات التموينية من سكر وزيت وأرز ودقيق وغيرها بانتظام للمواطنين، مشيرًا إلى أنه جاري صرف المقررات التموينية لشهر نوفمبر الجاري، موضحًا أنه تم صرف نحو 80% من المقررات التموينية وسلع منظومة فروق الخبز للمواطنين خلال الأيام الماضية، وجارٍ الانتهاء من صرف باقي النسبة خلال الأيام القادمة، مشيراً إلى أهمية توفير احتياطي مناسب منها لمواجهة أي ظروف طارئة في المحافظة.

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وأكد أن جميع السلع متوافرة في الأسواق والمحال التجارية والجمعيات الفئوية وفروع الجمعيات الاستهلاكية من مختلف الأنواع من زيت وسمن وسكر وشاي ولحوم ودواجن وأسماك وغيرها، موضحًا أنه تم ضبط الأسعار وتيسير الحصول عليها خاصة اللحوم والدواجن والخضروات وغيرها من السلع التي تم تخفيض سعرها؛ تماشيًا مع زيادة المعروض منها.

وأوضح أن المخابز تعمل بانتظام ولا توجد مشاكل في الدقيق أو الخبز على مستوى المحافظة، مشددا على توافر رصيد الدقيق لحصص المخابز والمستودعات على مستوى المحافظة يكفي لمدة 10 أيام، والقمح لزوم المطاحن لاستخراج الدقيق يكفي لمدة 15 يومًا، إضافة إلى عن المخزون الاستراتيجي للسلع المختلفة بما يكفي المحافظة لمدة طويلة بخلاف ما يتم تعويضه منها لمواجهة أي نقص.