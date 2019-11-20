“تنمية الصادرات” يخفض معدل الفائدة 5.% على حسابات التوفير

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أعلن البنك المصري لتنمية الصادرات، تخفيض معدلات الفائدة بواقع 50 نقطة أساس إلى 0.5% على حسابات التوفير بجميع آجالها ودوريات الصرف المختلفة.

جاء ذلك على خلفية تفاعل القطاع المصرفي مع مستويات الفائدة الجديدة، التي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي.

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وقال البنك، في بيان عنه، إن البنك المصري لتنمية الصادرات خفض العائد على الحساب التوفير بجميع آجالها، لتكون الفائدة 5.75% شهري، و6% ربع سنوي، و6.25 نصف سنوي، و7% سنوي، فيما قلصت اللجنة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة، لتصل إلى 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.