شعبة السيارات تكشف تأثير خفض الفائدة على الأسعار

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أكد علاء السبع عضو الشعبة العامة للسيارات في اتحاد الغرف التجارية، أن قرار البنك المركزي الخاص بشأن خفض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي يصب في صالح المستهلك والمورد أو المصنع للسيارات.

وأضاف السبع، في تصريحات صحفية، أن صعود سعر الجنيه أمام الدولار مع خفض الفائدة البنكية يترتب عليهما تراجع تكلفة الإنتاج المحلي والاستيراد، ما ينعكس بدوره على أسعار السيارات إيجابًيا، مؤكدًا أن السوق تعافى بشكل كبير من حالة الارتباك التي تعرض لها في الربع الأول من 2019، الأمر الذي ساهم في تقليل الفجوة بأسعار السيارات.

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وقال عضو شعبة السيارات، إنه من المتوقع أن تصل المبيعات الإجمالية بنهاية العام الجاري إلى 160 ألف وحدة، مشيرًا إلى ذلك التراجع مقارنة بالعام المنقضي يرجع إلى ارتفاع الأسعار، وتراجع المستهلكين عن الشراء على خلفية تباين الأسعار خلال الأشهر الأولى من العام.

وكان مجلس معلومات سوق السيارات “أميك”، أعلن عن إجمالي مبيعات قطاع السيارات خلال الفترة من يناير وحتى آخر سبتمبر 2019 توقف عند 125.306 وحدة مقابل 130.800 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت مبيعات السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV سعة 2.0 لتر فأقل، لتصل إلى 21 ألفًا و44 مركبة، خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بـ23 ألفًا و952 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق، فيما بلغت المبيعات الإجمالية لسيارات الركوب بمختلف فئاتها شهدت انخفاضًا بنسبة 9%، لتسجل 87 ألفًا و272 مركبة، مقابل 96 ألفًا و13 وحدة.

جدير بالذكر أن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.