“المالية” تطلق تطبيقًا يتيح التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة

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أعلن وليد عبدالله المدير العام لمشروع إدارة المعلومات المالية الحكومية في وزارة المالية، أن التنفيذ الإلكتروني للموازنة العامة للدولة، سيتم من خلال تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية Gfmis، الأمر الذي سيسهم في ضبط الأداء المالي، وإحكام الرقابة على الصرف وضمان عدم تجاوز الاعتمادات المالية المقررة من السلطة التشريعية.

وأضاف عبدالله، في بيان عنه، أن المنظومة الإلكترونية تسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق المستهدفات المالية، على النحو الذي يساعد في تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتحسين هيكل النمو بحيث يكون أكثر توازنا وتنوعا ويرتكز على الاستثمارات والصادرات، إضافة إلى أنه يعمل على توفير المزيد من فرص العمل، ما يجعل الدولة قادرة على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، وتحقيق التنمية البشرية بمحوريها الصحة والتعليم.

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جاء ذلك على هامش مشاركته اليوم بالملتقى الثاني للتجارب والممارسات الإدارية لعام 2019، تحت عنوان “المبادرات الرقمية للحكومة الإلكترونية”، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

أوضح أن تطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية يساهم في توفير بيانات دقيقة ولحظية عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، ما يضمن اتخاذ القرارات المالية الصائبة في الوقت المناسب، ومتابعة موقف الصرف الفعلي لكل مشروع استثماري بكل هيئة موازية على حدة.

وأشار إلى أن للمرة الأولى في العام المالي الماضي يتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية العام، متابعًا أن الموازنة الجديدة تعمل منذ اليوم الأول للعام المالي الجديد، ما أدى لتحقيق الانضباط المالي، وجودة الأداء، حيث تمكنت الجهات الممولة من الموازنة من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة، وفقاً للمخصصات المالية المحددة؛ الأمر الذي ساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.