“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه

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طرح البنك المركزي، اليوم، أذون خزانة بقيمة 19.25 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9.5 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.75 مليار جنيه لأجل 364 يوما.

وقال البنك المركزي، في بيان عنه، أن الحكومة تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

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وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت الاعتماد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، منوهة إلى أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محلياً، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، والتوسع أيضاً في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وخفضت مصر نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي إلى 90.5 بالمائة بنهاية يونيو الماضي، مقابل 98 بالمائة خلال نفس الشهر من العام الماضي.