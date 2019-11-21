“الإيكونوميست” تتوقع زيادة الناتج المحلي ليبلع 5.8% في 2020

Advertisements

أعربت مجلة “الإيكونوميست” الاقتصادية، عن توقعاتها بارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي المصري خلال 2020-2021، ليبلغ 5.8%، بعد أن كانت 5.6% في عام 2018-2019.

وأوضحت المجلة، في تقرير عنها، أنه برغم ضعف الطلب العالمى، إلا إن الناتج المحلي حقق طفرات ملحوظة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بمعدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم، ما يعكس مضمونا إيجابيا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته الحكومة المصرية عام 2016.

Advertisements

وكانت وزير المالية، أعلن استهداف زيادة معدل النمو في الناتج المحلي بما يتراوح بين 6 و7% خلال إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020 / 2021، بعدما بلغ 4.6% في موازنة 2019 / 2020.

جدير بالذكر أن تقرير للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي حمل عنوان “حوكمة أفضل.. اقتصاديات أفضل 2019-2020″، رصد تحسن الدرجات التي حصلت عليها مصر بشكل عام فى هذا التقرير، مسجلا 3.08 نقطة فى عام 2019، مقارنة بـ 2.96 نقطة في عام 2018.