“البترول”: تحويل 17 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج

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قالت وزارة البترول، إنه جاري تحويل 17 ألف سيارة إلى العمل بالوقود المزدوج (بنزين/ غاز طبيعي) خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر، موضحة أنه تم خلال الفترة بيع ما يقرب من 192 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي للسيارات العاملة بالوقود المزدوج.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أن تلك المعدلات “غير المسبوقة” وبمثابة قفزة كبيرة سواء في أعداد السيارات المحولة أو مبيعات الغاز للسيارات، مشيرة إلأى أن شركات تموين السيارات بالغاز الطبيعي تنفذ برنامجا عاجلا للتوسع في انتشار محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، حيث تم افتتاح محطتين جديدتين خلال شهر سبتمبر الماضي.

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وأكدت أنه جاري تشغيل المحطتين خلال شهر نوفمبر الجاري، إضافة إلى تقدم الأعمال التنفيذية في 4 محطات أخرى سيتم دخولها الخدمة تباعاً مع بداية العام المقبل، موضحة أن الوزارة أعدت خطة لتنفيذ توجهات الدولة من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لتحويل حوالي 147 ألف سيارة أجرة جديدة للعمل بالغاز الطبيعي كوقود، إضافة إلى إنشاء 366 محطة لتموين تلك السيارات بالغاز الطبيعي خلال ثلاث سنوات تبدأ من يناير 2020 بمعدل 50 ألف سيارة سنويا.

وأشارت إلى أن تنفيذ ذلك المشروع الحيوي، نجح بتكاتف عدد من أجهزة الدولة موضحة أن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تبنى تمويل تحويل السيارات بنحو 1.2 مليار جنيه، وتم توقيع عقود تمويل مع شركتي غازتك وكارجاس بقيمة 80 مليون جنيه كشريحة أولى، فيما خصص البنك المركزي 6.7 مليار جنيه لتمويل خطة إنشاء محطات التموين، ويجرى حالياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لبدء صرف الشريحة الأولى من خلال البنك الأهلي، كما أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع الشركة الوطنية للبترول بشأن إضافة نشاط تموين وتحويل السيارات بالغاز بمحطات الخدمة التابعة لها، وتوقيع عقود لـ 20 موقعاً للتنفيذ كمرحلة أولى تستكمل تباعاً بالتزامن مع خطة الدولة للتوسع في نشاط تموين وتحويل السيارات بالغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية.