بعد عمل البوابة الإلكترونية.. “السياحة” تعلن انطلاق أولى رحلات العمرة في العام الجاري

Advertisements

قالت وزارة السياحة، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج العمرة للعام الهجري الحالي (والتي يبلغ عددها 1833شركة) بدأت في تسجيل البيانات الخاصة بالبرامج والمعتمرين على بوابة العمرة المصرية اعتبارا وذلك بداية من اليوم الخميس، وحتى نهاية موسم العمرة للعام الحالي 1441.

وأضافت الوزارة في بيان عنها، اليوم، أنها ستبدأ أولى رحلات العمرة للعام الهجري الحالي 1441، اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الموافق 25 نوفمبر الجاري، جاء ذلك في أعقاب تشغيل بوابة العمرة المصرية.

Advertisements

وأكد أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة والمتحدث الرسمي باسمها، أنه تم وضع الضوابط الفنية لعمل المنظومة والتي تتمثل في قيام شركات السياحة بتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقاً للنظام المعمول به بالسعودية إلكترونيًا على البوابة الجديدة وبالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، موضحًا أن الوزارة تمنح الشركات اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.

وشار إلى أنه من خلال التطبيق التليفوني “استغاثة” SOS المتصل بالبوابة يمكن للمعتمر أن يتقدم باستغاثة أو شكوى، حيث يتيح هذا التطبيق التواصل مع المشرف أو الوزارة أو الشركة المنظمة للبرنامج بما يكفل حل المشكلة التى يتعرض لها المعتمر فى أسرع وقت.

جدير بالذكر أن وزارة السياحة بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، أعلنت عن بوابة العمرة المصرية في يوليو الماضي والتي تعد المنصة الإلكترونية المصرية لتنظيم رحلات العمرة، حيث صدر قرار بإنشائها من رئيس مجلس الوزراء برقم 1782 لسنه 2019، والتي تكفل قيام الوزارة بشأن أداء دورها الرقابي لضمان حقوق المعتمرين المصريين.