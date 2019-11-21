استقرار أسعار الدولار في 16 بنكا ليصل لـ16.15

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شهد الدولار الأمريكي استقرارا في أسعاره أمام الجنيه المصري، اليوم، خلال بداية التعاملات اليومية لليوم الثاني على التوالي، ليصل سعر البيع إلى 16.15 مقابل 16.05 جنيه للشراء وذلك بنوك: الأهلي المصري – مصر – الأهلي المتحد – كريدي أجريكول – المصري الخليجي – مصر إيران للتنمية – المصرف المتحد – عودة – المصري لتنمية الصادرات – الاستثمار العربي – العقاري المصري العربي – الإمارات دبي الوطني – أبوظبي الأول – المصرف العربي الدولي – التعمير والإسكان – قطر الوطني – hsbc.

وكان الدولار الأمريكي تراجع في سعر صرفه أمام الجنيه، أمس، في بنكي كريدي أجريكول، وأبو ظبي الإسلامي، وذلك مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء، فيما استقر السعر في 8 بنوك أخرى، بينما انخفض الدولار قرشين في مصرف أبو ظبي الإسلامي ليصل إلى 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في بنك كريدي أجريكول إلى 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، بفارق قرشًا واحدًا.

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فيما استقر سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس فبلغ 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع، محافظا على سعرهفي البنك العربي الإفريقي عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، وبلغ سعره في البنك التجاري الدولي عند 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع، واستقر في بنك البركة عند 16.08 جنيه للشراء، و16.18 جنيه للبيع.