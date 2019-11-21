“بنك مصر” يعلن تخفيض الفائدة 1% على حساب step up بجميع آجاله

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أعلن بنك مصر، خفض معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لـ 1% على حساب التوفير step up بجميع آجاله ودوريات الصرف المختلفة، جاء ذلك القرار في إطار تفاعل القطاع المصرفي مع مستويات الفائدة الجديدة، التي أقرتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي.

وقال البنك، في بيان عنه، أن مصر خفض العائد على الحسابات التوفير بجميع شرائحها، لتصبح الفائدة على الفئة من 1500 حتى 5000 جنيه 5.25% شهري، 5.5% ربع سنوي، 5.63% نصف سنوي، 5.75% سنوي، لتكون الفائدة على الفئة بين 5000 جنيه و50 ألفًا 5.75% شهري، و6% ربع سنوي، 6.13% نصف سنوي، 6.25% سنوي، لتكون الفئة بين 50 ألفًا و250 ألف جنيه، 6.25% شهري، و6.5% ربع سنوي، 6.63% نصف سنوي، 6.75% سنوي.

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وفيما يخص الفئة بين 250 ألفًا و500 ألف جنيه، وأصبحت الفائدة 6.75% شهري، و7% ربع سنوي، 7.13% نصف سنوي، 7.25% سنوي، أما العائد علي الفئة الأكثر بين من 500 ألف جنيه 7.25% شهري، و7.5% ربع سنوي، 7.63% نصف سنوي،7.57% سنوي، فيما حدت اللجنة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة، لتصل إلى 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.