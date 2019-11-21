“الاستثمار الأوروبي”:9.2 مليار يورو حجم استثماراتنا في مصر خلال 40 عامًا

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أعلن بنك الاستثمار الأوروبي، حجم استثماراته في مصر منذ عام 1979، والتي بلغت أكثر من 9.2 مليار يورو حتى الآن، مشيرًا إلى أن بين ذلك المبلغ 6.8 مليار يورو لتحسين البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية ودعم تنمية القطاع الخاص، موضحًا أن هذه التمويلات بدأت بتوقيع قرض من بنك الاستثمار الأوروبي مع هيئة قناة السويس منذ 40 عامًا لدعم تعميق وتوسيع هذه القناة الاستراتيجية.

وحسبما ذكر البنك في بيان عنه، أنشأ البنك أول مكتب له في المنطقة العربية في القاهرة لتعزيز العلاقة مع مصر، ووقع ذلك في عام 2003.

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وأضاف أن نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي داريو شانا بيكو، سيزور مصر السبت المقبل، للمشاركة في منتدى “استثمر في إفريقيا 2019” و للاحتفال بالذكرى 40 للعمليات المحلية لأكبر مؤسسة مالية مالية في العالم في مصر، موضحا أن “شانا بيكو” سيجتمع بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبوع المقبل.

وكا البنك وقع خلال العام الجاري على استثمارات إجمالية قدرها 350 مليون يورو في القطاع العام لدعم خط مترو القاهرة 1، و 380 مليون يورو أخرى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وميدكابس في القطاع الخاص، ومن المقرر إجراء توقيعات أخري لمحطة الإسكندرية الغربية لمعالجة مياه الصرف الصحي يصل إلى 120 مليون يورو وتمويلات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة مع بنك مصر بقيمة 500 مليون يورو في نهاية العام الجاري.

وأوضح داريو سكانابيكو، إن الاحتفال سيقام بمناسبة مرور 40 عامًا على التعاون مع مصر ، ومساندته للاقتصاد في مصر خلال المراحل الصعبة، متوقعا هذا العام تصل استثمارات البنك في مصر أكثر من مليار يورو لدعم مشاريع البنية التحتية العامة ذات الأولوية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ويهدف بنك الاستثمار الأوروبي من دعم مصر تحسين حياة الناس، وجودة الخدمات العامة وبيئة الأعمال العامة في مصر، ويقدم بنك الاستثمار الأوروبي خبرته في جميع أنحاء العالم حسب القطاع ومعرفة المنطقة والتمويل التنافسي لضمان الاستدامة والقدرة التنافسية للمشاريع الممولة.