رغم بدء “أرامكو” للاكتتاب.. تراجع في البورصة مع نهاية تعاملات ختام الأسبوع

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هبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بما يوازي 0.9%، مع نهاية تعاملات اليوم، ليبلغ مستوى 14094 نقطة، مدفوعا بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب، بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.44%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.01%.

وذكرت البورصة، في بيان عنها، أن تعاملات صافي بيع الأجانب سجل 14.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات العرب صافي بيع بقيمة 13.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 28 مليون جنيه.

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وأوضح أحمد زكريا، مدير حسابات العملاء في شركة عكاظ للسمسرة، أن تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة خلال الجلسة الرابعة على التوالي نتيجة الضغوط البيعية من جانب المستثمرين الأجانب عقب بدء الاكتتاب في شركة “أرامكو” السعودية، إضافة إلى تراجع سعر سهم التجاري الدولي بشكل ملحوظ إلى 79.4 جنيه.

جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط إلأى نسبة 0.62% بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، إلى مستوى 14224 نقطة.