“السلع الغذائية” تعلن الأسعار في ظل استقرار حركة البيع

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أعلن شريف أشرف، عضو شعبة السلع الغذائية في الغرفة التجارية بالقاهرة، استقرار أسعار السلع الغذائية اليوم في ظل توجهات الحكومة بشأن تخفيض واستقرار الأسعار، خلال الأيام الماضية، مضيفًا أن حركة البيع والشراء مقام في عدد كبير من المحالّ التجارية بتخفيض هامش الربح.

وأوضح أشرف، في بيان عنه أن أسعار السكر تتراوح 1 ك من 7 إلى 10 جنيهات، والمكرونة تتراوح 1 ك من 8 إلى 10 جنيهات، والأرز تتراوح 1 ك من 6 إلى 20 جنيها، على أن تصل عبوة المسلى الصناعى 800 جرام من 18 إلى 20 جنيهًا، وزيت خليط 1 لتر من 17 إلى 24 جنيهًا، وسعر الشاى عبوة 40 جرامًا من 3.5 إلى 5 جنيهات، والخل 900 مللى من 6.5 إلى 9 جنيهات، وسعر عبوة عسل أسود 250 جرامًا من 8 جنيهات إلى 14 جنيهًا.

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وأكد أنه جاري العمل من أجل تخفيض أسعار السلع التموينية بداية من الشهر المقبل وذلك لخدمة المواطنين ، مؤكدا ان التجار رحبوا بخفض الاسعار.