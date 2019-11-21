اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية: انخفاض في المبيعات خلال الـ10 أشهر الماضية

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قال اتحاد مصنعي السيارات الأوروبية، إن مبيعات السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجعت خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي بنسبة 0.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.، موضحة أن إجمالي مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي بلغ 12.9 مليون سيارة، فيما بلعت في أكتوبر الماضي بمفرده 1.17 مليون سيارة وهي أعلى مبيعات في مثل هذا الشهر من أي عام منذ 2009.

وأضاف الاتحاد، في بيان عنه، أن 4 أسواق من بين الأسواق الخمس الكبرى في الاتحاد وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإسبانيا وإيطاليا زيادة في المبيعات بنسبة 6% في حين سجلت بريطانيا تراجعا بنسبة 6.7% خلال الشهر الماضي، مشيرًا إلى أن الاتحاد خفض أهمية هذه الزيادة السنوية خلال الشهر الماضي على أساس أن المبيعات في أكتوبر من العام الماضي التي كانت تراجعت بنسبة 7.3% سنويا بسبب بدء تطبيق المعايير البيئية الأوروبية الجديدة على السيارات في سبتمبر 2018.

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وفي ذات السياق، قال إن مجموعة “فولكسفاجن” الألمانية للسيارات، حصلت على حصة كبيرة من سوق الاتحاد الأوروبي خلال الشهور الـ10 شهور الأولى من العام الحالي24.4% لتظل الشركة الأولى من حيث الحصة السوقية في أوروبا، فيما احتل المركز الثاني مجموعة “بي.إس.أيه” الفرنسية التي تنتج سيارات “بيجو” و”ستروين” بحصة قدرها 16.4% ثم “رينو” الفرنسية بحصة قدرها 10.6 % وفي المركز الرابع جاءت مجموعة “هيونداي موتور” الكورية الجنوبية بحصة قدرها 6.8 % و”بي.إم.دبليو” 6.4 % و”دايملر” 6.3 % من السوق.