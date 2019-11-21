ارتفع في كريدي أجريكول.. أسعار الدولار في 10 بنوك اليوم الخميس

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شهد سعر صرف الدولار، في نهاية التعاملات اليومية، اليوم الخميس، ارتفاع في بنك كريدي أجريكول، مقارنة بمستواه في الصباح، فيما شهد استقرارا في 9 بنوك أخرى.

سجل سعر صرف الدولار ارتفاعا بلغ قرشا واحدا في بنك كريدي أجريكول، وبلغ نحو 16.06 جنيه للشراء، ونحو 16.16 جنيه للبيع، فيما استقر في بنوك “الأهلي، ومصر، والتعمير والإسكان، والإسكندرية، والتجاري الدولي” عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وحافظ سعر العملة الأمريكية على مستواه في بنكي “قناة السويس، والعربي الأفريقي”، وسجل نحو 16.06 جنيه للشراء، ونحو 16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر الورقة الخضراء في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وبلغ نحو 16.07 جنيه للشراء، ونحو 16.16 جنيه للبيع، في حين شهد سعر الدولار ثابتًا في بنك البركة وبلغ نحو 16.08 جنيه للشراء، ونحو 16.18 جنيه للبيع.