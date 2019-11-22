سعر فائدة الحساب الجاري في 5 بنوك بعد خفضها من البنك المركزي

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بعد قرار البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية في 14 نوفمبر الماضي، ليسجل متوسط سعر الكوريدور بالمركزي 12.25% للإيداع و13.25% للإقراض، عدلت البنوك أسعار الفائدة على الحساب الجاري، ويعرضها لكم موقع “مصر 365” في السطور التالية في 5 بنوك مصرية، وهي بنك مصر وبنك بلوم وبنك الإسكندرية، والبنك العربي وبنك الإمارات دبي الوطني.

بنك مصر

حساب كبار العملاء VIPهو حساب جارٍ وينقسم إلى 5 شرائح

الشريحة الأولى تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه: 3.75%

الشريحة الثانية تبدأ من مليوني جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه: 4.25%

الشريحة الثالثة تبدأ من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 مليون جنيه: 4.75%

الشريحة الرابعة تبدأ من 30 مليون جنيه لأقل من 100 مليون جنيه: 5.25%

الشريحة الخامسة بدأ من 100 مليون جنيه لأكثر: 6.5%

ويتم احتساب الفائدة بشكل يومي.

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بنك بلوم

تنقسم الفائدة على حساب التوفير في بنك بلوم يوم بيوم على 4 شرائح تتدرج بينهم نسبة العائد حسب قيمة كل شريحة:

الشريحة الأول بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: بفائدة 6.25%

الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 7%

الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: 7.25%

الشريحة الرابعة والأخيرة من 5 ملايين جنيه لأكثر: 7.5%

ويحسب العائد يوميا ويصرف شهريا.

بنك الإسكندرية

يقدم بنك الإسكندرية حساب جاري باسم “ألكس بلس” ومقسم إلى 6 شرائح:

الشريحة الأولى من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 5.5%

الشريحة الثانية من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه: 6%

الشريحة الثالثة من 2.5 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: 7%

الشريحة الرابعة من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه: 8%

الشريحة الخامسة من 10 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه: 9%

الشريحة السادسة من 15 مليون جنيه إلى أكثر: 10%

يتم احتساب العائد يوميا ويصرف شهريا.

البنك العريي

يقدم البنك العربي نوعين من الحساب الجاري، النوع الأول بريميوم يبدأ فتح الحساب من 120 ألف جنيه ويسمح البننك باحتساب الفائدة من 50 ألف جنيه، وينقسم لـ 4 شرائح:

الشريحة الأولى من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: 4.5%

الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 5.5%

الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه: 6%

الشريحة الرابعة من 3 ملايين جنيه إلى أكثر: 7%

والنوع حساب الثاني “إيليت” يطبق نفس أنواع الفائدة على نفس شرائح بريميوم ولكن يبدأ فتح الحساب من 750 ألف جنيه ويقدم بعض الخدمات الأخرى.

بنك الإمارات دبي الوطني

ينقسم حساب التوفير إلى 3 شرائح ولكن بفائدة منخفضة ومتباينة حساب نوع العميل عادي أو كبار العملاء.

الشريحة الأولى من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تتراوح الفائدة من 1% إلى 2.5%

الشريحة الثانية من 50 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه: تتراوح من 0.25% إلى 2.75%

الشريحة الثالثة من 350 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تتراوح بين 0.5% إلى 3%

يتم احتساب العائد يوميا ويصرف شهريا.