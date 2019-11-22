المتر يصل لـ1725 جنيها.. تفاصيل طرح أراضي استثمارية وتجارية وعمرانية في 6 مدن جديدة

أراضي العاصمة الإدارية:

جرى طرح 3 قطع بالعاصمة الإدارية بمنطقة الحي السكني الثالث، وجاءت القطعة الأولى عبارة عن 4951 مترًا ويصل السعر بها إلى 7895 جنيهًا، ومن المقرر أن يتم تنفيذ مشروعًا لخدمة السيارات.

وذلك بشرط ألا تزيد النسب البنائية على 15% من المساحة المخصصة للخدمة، على أن يتم احساب مظلة السيارات ضمن النسبة، على أن يكون الارتفاع المسموح به هو الأرضي ودور أول للمبنى الإداري ومباني الصيانة والغسيل ومسموح بعمل بدروم

اما القطعة الثانية من أراضي استثمار العاصمة الجديدة تبلغ مساحتها 1366 مترًا بنشاط حضانة، وتوجد بالحي السكني الثالث، ويشترط ألا تزيد النسبة البنائية على 30% من المساحة المخصصة للخدمة، على أن يكون الارتفاع المسموح به أرضي وأول إدارة للحضانة فقط.

وتبلغ مساحة القطعة الثالثة بنشاط إداري نحو 2308 أمتار في الحي السكني الثالث، حيث وصل سعر المتر لـ9340 جنيهًا، واشترطت الوزارة على ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من المساحة المخصصة للخدمة، ويكون الارتفاع المسموح به بدروم، وأرضي، وطابقان متكرران.

أراضي حدائق أكتوبر:

تم طرح قطعة أرض بنشاط نادٍ رياضي على مساحة 18.2 فدان مدينة حدائق أكتوبر، وذلك بسعر موحد للمتر وصل إلى 1890 جنيهًا.

وأشارت الوزارة إلى أن النسبة البنائية للمشروع بلغت 5% من المساحة المخصصة للخدمة وذلك وفقًا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أراضي مدينة العبور:

وجرى طرح قطعة أرض خدمية استثمارية بمدينة العبور ، على مساحة 24 فدانًا، وذلك بسعر 1725 جنيهًا للمتر.

وتم طرح قطعة الأرض بمنطقة البفرزون، وهي المنطقة الفاصلة بين الحي الخامس والسادس، واشترط ألا تزيد النسبة البنائية على 40% من المساحة المخصصة للخدمة.

أراضي مدينة الشروق:

تم طرح قطعتين بنشاط خدمي في مدينة الشروق، وتقع القطعة الأولى بمنطقة الخدمات الشرقية بمساحة 1740 مترًا، ووصل سعر المتر بها إلى5300 جنيه، على ألا تزيد النسبة البنائية على40% من إجمالي مساحة قطعة الأرض.

أما القطعة الثانية بمساحة 3201 مترًا، وتقع بمنطقة الميكروويف بالقرب من طريق القاهرة السويس، بنشاط طبي، وبلغ سعر المتر بها 4820 جنيهًا، ويشترط ألا تزيد النسبة البنائية على40% من إجمالي مساحة قطعه الأرض.

أراضي امتداد الشيخ زايد:

وتم طرح 3 قطع أراضٍ في مدينة الشيخ زايد ضمن الامتدادات الخاصة بها، القطعة الأولى بمساحة 144 فدانًا وسعر المتر بها وصل3240 جنيهًا للمتر، والثانية بنشاط عمراني متكامل ووصل سعر المتر بها إلى3240 جنيهًا للمتر، أما القطعة الثالثة بنشاط عمراني متكامل أيضًا بمساحة 136 فدانًا، وبلغ سعر المتر بها نحو 3240 جنيهًا للمتر.

أراضي 6 أكتوبر:

وتم طرح قطعة أرض بنشاط عمراني واستثماري بمدينة أكتوبر، وتقع في المنطقة بين محور 26 يوليو ومحور جمال عبدالناصر بجوار نادي 6 أكتوبر بمساحة 164 فدانًا، ووصل سعر المتر إلى 6475 جنيهًا، ومن المقرر أن تخصص 25% من الأرض للأنشطة الاستثمارية متعددة الاستخدامات (تجاري- إداري- ترفيهي- سياحي- طبي)، وبحد أقصى 30% للنسبة البنائية.

طريقة التقديم:

يقوم المستثمر بتقديم طلب باسم نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أو مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، وذلك للحصول على أرض وفقا للنشاط الوارد بالطلب، ويقوم بتحديد المدينة المطلوبة، ويشترط أن يكون الموقع على الطلب له الأحقية في التوقيه عليه، ويجب أن يكون الطلب ملصقًا به طابع الشهيد المشار إليه بالبند رقم (7) من القانون 16 لسنة 2018.

يشترط أن يرفق المستثمر الطلب بالأوراق الدالة على الكيان القانوني للشركة وكذا دراسة الجدوى الاقتصادية.

يشترط مخاطبة المستثمر على عنوانه الموجود بالطلب بخطابٍ موضحٍ به سعر المتر التقديري من النشاط المطلوب وقيمة الـ10% من إجمالي قيمة الأرض.

في حال لم يتم الالتزام بسداد مبلغ الـ10% مقدم جدية الحجز، يتم إلغاء الوعد بالبيع وخصم نسبة 50% من قيمة مقدم الحجز.

المستندات المطلوبة للحجز