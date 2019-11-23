“عودة” يخفض معدل الفائدة على حساب التوفير بجميع آجاله

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قرر بنك عودة، خفض معدلات الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لـ1%، على حساب التوفير step up بجميع آجاله ودوريات الصرف المختلفة، جاء ذلك في سياق تفاعل القطاع المصرفي مع مستويات الفائدة الجديدة، التي أقرتها لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري.

وأكد البنك، في بيان عنه، خفض العائد على الحساب بجميع شرائحه، لتكون الفائدة على الفئة من 20 حتى 100 ألف جنيه 3% شهريا، و3.25% ربع سنوي، و3.5% سنويا، لتكون الفائدة على الفئة بين 100 ألف و500 ألف جنيه 7.5% شهري، و7.75% ربع سنوي، 8% سنوي.

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وأوضح أن الفائدة ستصبح على الفئة بين 500 ألف و2 مليون جنيه، 7.75% شهري، و8% ربع سنوي، 8.25% سنوي، وفيما يخص الفئة بين 2 مليون و500 مليون، أصبحت الفائدة 8% شهري، و8.25% ربع سنوي، 5.50% سنوي.

وبشأن العائد علي الفئة الأكثر من 5 ملايين جنيه 8% شهري، و8.25% ربع سنوي، 8.5%، قلصت اللجنة أسعار الفائدة الأساسية على الجنيه بواقع 100 نقطة، لتصل إلى 12.25% على الإيداع و13.25% على الإقراض.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.