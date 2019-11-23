زيادة أسعار الطوب والرمل والزلط بنسبة تتراوح بين 3.8% إلى 5.9%

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قال تقرير الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن أسعار الطوب والرمل والزلط شهدت زيادة بنسب تتراوح بين 3.8% لـ 5.9% مقارنة بنوفمبر العام الماضي، مشيرًا إلى أن زيادة سعر الطوب الأسمنتي المصمت مقاس 2512.56سم زاد بنسبة بنسبة 3.8%، الذي وصل لـ 1100 جنيه مقارنة بسعر 1060 جنيه نوفمبر العام الماضي.

وأضاف التقرير، في بيان عنه، أن أسعار الطوب الطفلي المثقب مقاس 25126.5سم، شهد زيادة بنسبة 5.6% ليصل إلى 950 جنيها، مقارنة بسعر 900 جنيه العام الماضي، وكذلك طوب وردي مقاس 25126سم بنسبة 5.9% ليصل لـ1800 جنيه مقارنة بسعر 1700 جنيه العام الماضي.

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وأكد التقرير انخفاض سعر الطوب الأسمنتي المفرغ مقاس 402012 سم، بنسبة 2.9% عن العام الماضي، حيث وصل سعره لـ5050 جنيها، مقارنة بسعر 5200 جنيه العام الماضي، فيما شهدت استقرار خلال شهر نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر من نفس العام.

وذكر أن أسعار الرمل زادت بنسبة تتراوح بين 7.7% و8.3%، وزيادة في أسعار الزلط بنسبة تتراوح بين 8.3% و9.7% مقارنة بشهر نوفمبر من العام الماضي، فيما زاد سعر الرمل (حرش) خلال نوفمبر 2019، ليبلغ 70 جنيه للمتر المكعب مقارنة بسعر 65 جنيه العام الماضي بنفس الشهر، فيما ارتفع سعر الرمل ناعم لسعر 65 جنيها للمتر المكعب مقارنة بسعر 60 جنيها العام الماضي.

وأوضح أن سعر الزلط شهد زيادة متوسطة فبلغ سعر الزلط مخصوص لـ 130 جنيها للمتر المكعب مقارنة بسعر 120 جنيها العام الماضي، ويصل سعر الزلط فينو لـ 170 جنيها للمتر المكعب، مقارنة بسعر 155 جنيها العام الماضي.

فيما قال تقرير الإدارة المركزية للاحتياجات ومواد البناء في وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن أسعار الرمل والزلط لم يطرأ عليهم أي تغيير خلال نوفمبر مقارنة بالشهر الماضي.