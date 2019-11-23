“فورد” تطلق الطراز الأول من سيارتها الكهربائية

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أعلنت شركة فورد الأمريكية، عن إصدارها طرازها الأول للسيارات الكهربائية الجديد Mustang Mach-E SUV بعد عدة أشهر من إصدار الصور التشويقية، ونحو 11 مليار دولار من الاستثمارات في مجال الطاقة الكهربائية، موضحة السيارة فورد Mustang Mach-E ستطلق بالعديد من المتغيرات دون غيرها، موضحة أنها سوف تبيع إصدارات من سيارات الدفع الرباعي ذات الـ5 مقاعد، والتي يمكنها السفر على مسافة ٣٤٠ كيلو متر لكل ساعة، على بطارية كاملة، ويمكنها أن تصل إلى ٤٨٠كيلو متر لكل ساعة.

وأوضحت الشركة، في بيان عنها، أن السيارة الكهربائية سوف تتفوق على معظم السيارات الرياضية، مشيرة إلى أنه سيتم البدء في تسليم السيارات في أواخر 2020/2021، مشيرة إلى أن السيارة سيكون مرتفع وأقل الفئات منها ستكون بنحو 43 ألف و895 دولارًا، أي بما يزيد بضعة آلاف من الدولارات عن متوسط ​​سعر البيع الحالي للسيارة في الولايات المتحدة.

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وقالت إن السيارة ستكون متاحة في 5 فئات منها ذات الدفع الخلفي وأخرى ذات الدفع الرباعي الكامل، ومن المقرر أن تسخدم كل منها نفس حزمة البطاريات ولكن بقدرات مختلفة ستبدأ بحوالي 255 حصانا وقد تصل إلى 333 حصانا في الفئات الأعلى والتي يمكنها الانتقال من صفر إلى 100 كيلو متر لكل ساعة في 6 أو 7 ثوان. وستقوم فورد بتزويد السيارات بشواحن منزلية أو شواحن سريعة أيضاً يتم تركيبها خصيصاً للسيارة من قبل شركة خدمات أمازون المنزلية ويمكن أن تصل قدرة شحنها إلى 150 كيلوواط.

ومن المقرر أن يكون سعر أغلى فئة من السيارة الكهربائية 60 ألف و500 دولار وهو سعر مماثل للسيارات من القطاع الفاخر، التي ستصل قوة محركها إلى 459 حصانا ما يعني أن السيارة قادرة على التسارع من الثبات وحتى 100 كيلو متر لكل ساعة في أقل من 4 ثوان، كما ستكون السيارة متاحة بالكثير من التفضيلات الفاخرة مثل السقف الزجاجي ونظام صوت B&O Play.