وزير قطاع الأعمال: نعتزم طرح استثمارات بشأن الصندوق السيادي

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قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعتزم طرح استثمارات بشأن الصندوق السيادي متمثلة في الفنادق والتطوير العقاري والتصنيع الزراعي والأدوية، موضحًا أنه جاري التعاون مع مستثمرين أجانب لإنشاء شركة مشروع لكل قطاع حسب الاتفاق مع الصندوق والمستثمر أو صندوق فرعي.

وأضاف توفيق، على هامش مؤتمر إفريقيا 2019 المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الفرص لا تزال متاحة بشأن التعاون مع المستثمرين في استغلال أصول القطاع العام في القطاع الصناعي، مشيرًا إلى أن التعاون المقبل سيكون في الفيوم من خلال مشروعات لخدمة المجتمع وتشغيل الشباب، إضافة إلى نشاط استغلال بعض أصول القطاع الأخرى في نشاط التطوير العقاري.

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وأوضح أن مديونية قطاع الأعمال العام لبنك الاستثمار القومي تصل 24 مليار جنيه تقريبا، مشيرًا إلى أنها انتهت من إجراء تسوية بقيمة 10.5 مليار جنيه على الشركة القابضة للغزل والنسيج وتم الاتفاق على جدولة باقي المديونية بآلية مبادلة الأصول وانتهينا من تحديد قطع الأراضي.