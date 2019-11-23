البنك الأوروبي: استثمارات إفريقيا تبلغ 12 مليار يورو

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أعلن سوما شاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ABRD، أن محفظة استثمارات البنك في إفريقيا تبلغ 12 مليار يورو في قطاعات مختلفة، موضحًا أن مصر تستحوذ على استثمارات في محفظة مصر تتجاوز 5 مليارات يورو من إجمالي حجم محفظة البنك.

وأضاف شاكرابارتي، خلال كلمته في منتدى إفريقيا 2019، اليوم، أن القطاع الخاص في مصر بنسبة 71% من إجمالي محفظة تمويلات مصر، مضيفًا أن البنك يعمل على تحقيق الانتشار الجغرافي على مستوى محافظات مصر وليس الاكتفاء في القاهرة فقط حيث افتتح فرع في الإسكندرية وجاري فتح فروع أخرى في محافظات بصعيد مصر بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى تواجد البنك في هذه المحافظات.

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وأوضح أن مشاركة البنك في مشروع بنبان أكبر مشروع لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان، يعتبر أكثر المشروعات الناجحة، موضحًا أن البنك يعمل مع القطاع الخاص في مصر لدعم تنفيذ أعمالهم إلى جانب توفير قروض بالعملة المحلية بهدف تخفيف أعباء العملة الصعبة على هذه الشركات.