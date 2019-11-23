“البترول”: تحقيق 14 اكتشافا جديدا في مجال الغاز والزيت

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أعلنت وزارة البترول، اليوم، أن تحقيق 14 اكتشافا جديدا في مجال الغاز والزيت، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مضيفًا أن الاكتشافات كان منها 4 في مجال الغاز و10 في مجال الزيت في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية ودلتا النيل وخليج السويس والبحر المتوسط.

وأضافت الوزارة، في بيان عنها، أن توقيع 3 اتفاقيات بترولية جديدة تشمل اتفاقيتين لهيئة البترول في مناطق جنوب شرق أبو سنان وجنوب شرق رأس قطارة في منطقة الصحراء الغربية بحد أدنى للاستثمارات حوالي 4 ملايين دولار، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى سبتمبر.

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وأشارت إلى أنه تم حفر 4 آبار وإجراء اتفاقية للشركة العامة للبترول فى منطقة (خير) في الصحراء الشرقية خلال نفس الفترة، إضافة إلى أنه تم توقيع 6 عقود تنمية بمناطق جنوب دسوق وشرق البحرية، غرب كنايس وخالدة، شمال الصالحية بمنح توقيع حوالى 2 مليون دولار.

وأكدت أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار 25 اتفاقية بشأن إلتزام بترولية بإجمالي منح توقيع غير مستردة أكثر من 281 مليون دولار، وبحد أدنى للاستثمارات حوالي 2.43مليار دولار وحفر 150 بئرًا، مضيفا أن إنتاج الغاز الطبيعي المباع حوالي 13 مليون طن بزيادة نسبتها حوالي 6% عن الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك لدخول عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز على الإنتاج التي أثرت إيجابيا على زيادة معدلات الإنتاج وهي مشروعات تنمية حقل ظهر بالبحر المتوسط ومنطقة جنوب غرب بلطيم وحقول شمال الإسكندرية وحقول منطقة دسوق المرحلة (ب).

تابعت الوزارة، أن إجمالي إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بلغ حوالي 8 ملايين طن، خلال الربع الأول من العام، كما أنه تم الوصول بمعدلات الإنتاج من حقل ظهر إلى حوالي 2.7 مليار قدم مكعب يوميا في شهر أغسطس 2019، وذلك من خلال إنشاء وتشغيل 3 وحدات تسهيلات إنتاج ومعالجة برية، مشير إلى أنه جارى تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة حيث من المخطط أن ترتفع معدلات الإنتاج لتصل إلى 3 مليارات قدم مكعب يوميًا.

أوضحت أن مشروع تنمية منطقة جنوب غرب بلطيم في البحر المتوسط، يهدف لإنشاء التسهيلات اللازمة لاستيعاب طاقة المشروع البالغة حوالي 500 مليون قدم مكعب غاز يوميا من خلال حفر 6 آبار بمنطقة جنوب غرب بلطيم، إضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بالمشروع فى شهر أغسطس 2019 وتم بدء الإنتاج في سبتمبر 2019 حيث تم وضع البئر الأول (بلطيم جنوب غرب-1) بمعدلات إنتاج أولية حوالي 70 مليون قدم مكعب غاز يومياً.