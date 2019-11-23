بعد تعديل أسعار الفائدة.. تعرف على نسبتها على الحساب الجاري في البنوك

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أقدمت عدد من البنوك على تعديل أسعار الفائدة على الحساب الجاري، بنوعيه الأول حساب توفير عادي بفائدة مقسمة على شرائح مختلفة، والثاني حساب التوفير الجاري، والذي قد يقدم فائدة مشجعة على الإدخار، وقد يلجأ بعض العملاء لإصدار حساب جاري بهدف إصدار شيكات، كون صدور دفتر شيكات من البنك ييشترط ربطه بحساب جاري قثط.

ويقدم موقع “مصر 365” أسعار الفائدة على الحسابات الجارية بأنواعها في 5 بنوك وهي بنك بلوم وبنك مصر وبنك الإسكندرية، والبنك العربي وبنك الإمارات دبي الوطني.

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– بنك بلوم:

وتنقسم الفائدة على “حساب التوفير يوم بيوم” على 4 شرائح تتدرج بينها نسبة العائد حسب قيمة كل شريحة:

الشريحة الأول بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: بفائدة 6.25%

الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 7%

الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: 7.25%

الشريحة الرابعة والأخيرة من 5 ملايين جنيه فأكثر: 7.5%

ويحسب العائد يوميا ويصرف شهريا.

– بنك مصر:

حساب كبار العملاء VIP هو حساب جارٍ وينقسم إلى 5 شرائح

الشريحة الأولى: تبدأ من مليون جنيه لأقل من مليوني جنيه: 3.75%

الشريحة الثانية: تبدأ من مليوني جنيه لأقل من 10 ملايين جنيه: 4.25%

الشريحة الثالثة: تبدأ من 10 ملايين جنيه لأقل من 30 مليون جنيه: 4.75%

الشريحة الرابعة: تبدأ من 30 مليون جنيه لأقل من 100 مليون جنيه: 5.25%

الشريحة الخامسة: تبدأ من 100 مليون جنيه لأكثر: 6.5%

ويتم احتساب الفائدة بشكل يومي.

– بنك الإسكندرية:

يقدم “حساب جاري” تحت اسم “ألكس بلس” ومقسم إلى 6 شرائح:

الشريحة الأولى من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 5.5%

الشريحة الثانية من مليون جنيه إلى 2.5 مليون جنيه: 6%

الشريحة الثالثة من 2.5 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: 7%

الشريحة الرابعة من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه: 8%

الشريحة الخامسة من 10 ملايين جنيه إلى 15 مليون جنيه: 9%

الشريحة السادسة من 15 مليون جنيه إلى أكثر: 10%

يتم احتساب العائد يوميا ويصرف شهريا.

– البنك العربي:

يقدم البنك نوعين من الحساب الجاري، النوع الأول بريميوم يبدأ فتح الحساب من 120 ألف جنيه ويسمح البنك باحتساب الفائدة من 50 ألف جنيه، وينقسم لـ4 شرائح:

الشريحة الأولى من 50 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه: 4.5%

الشريحة الثانية من 500 ألف جنيه إلى مليون جنيه: 5.5%

الشريحة الثالثة من مليون جنيه إلى 3 ملايين جنيه: 6%

الشريحة الرابعة من 3 ملايين جنيه إلى أكثر: 7%

والنوع الثاني حساب “إيليت” يطبق نفس أنواع الفائدة على نفس شرائح بريميوم، ولكن يبدأ فتح الحساب من 750 ألف جنيه ويقدم بعض الخدمات الأخرى.

– بنك الإمارات دبي الوطني:

ينقسم حساب التوفير إلى 3 شرائح ولكن بفائدة منخفضة ومتباينة حساب نوع العميل عادي أو كبار العملاء.

يتم احتساب العائد يوميا ويصرف شهريا.

الشريحة الأولى من 10 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه: تتراوح الفائدة من 1% إلى 2.5%

الشريحة الثانية من 50 ألف جنيه إلى 350 ألف جنيه: تتراوح من 0.25% إلى 2.75%

الشريحة الثالثة من 350 ألف جنيه إلى مليون جنيه: تتراوح بين 0.5% إلى 3%