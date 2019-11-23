في ظل تراجعه عالميا.. انخفاض أسعار الذهب جنيهين خلال تعاملات اليوم

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أعلن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب انخفضت بقيمة جنيهين خلال تعاملات اليوم مقارنة بأسعار أمس، ليصل جرام الذهب عيار 21 لـ658 جنيها، مقابل 660 جنيها أمس، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 564 جنيهًا وعيار 24 إلى 752 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب 5264 جنيهًا.

وحسبما ذكرت “سكاي نيوز”، كانت أسعار الذهب شهدت تراجعًا عالميًا قليلا أمس، مع نهاية تعاملات الأسبوع في ظل صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد بيانات أظهرت أن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية ونشاط الخدمات في الولايات المتحدة تسارعا، وهو ما يحد من الطلب على المعدن النفيس، فسجل سعر الذهب للبيع الفوري 1462.71 دولار للأونصة في أواخر جلسة التداول، منخفضا 0.1% ومنهيا الأسبوع على خسارة 0.3%، بعد أن سجل مكاسب بلغت 0.6 بالمئة الأسبوع الماضي.

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فيما توازنت العقود الأميركية الآجلة للذهب لتبلغ عند التسوية 1463.60 دولار للأوقية، وأظهر مسح لمديري المشتريات أن إنتاج قطاع التصنيع في الولايات المتحدة نما في نوفمبر بأسرع وتيرة في سبعة أش هر، وأن نشاط قطاع الخدمات زاد أيضا بأسرع من المتوقع.