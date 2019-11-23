رئيس الوزراء يوقع 11 اتفاقية بشأن استثمارات جديدة بينها الكويت وجيبوتي

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وقع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، 11 اتفاقية بشأن إعلان عن استثمارات جديدة، جاء ذلك ضمن فعاليات مؤتمر “الاستثمار فى إفريقيا 2019″، والذى ينعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكدت وزارة الاستثمار، اليوم، أن الاتفاقيات تنوعت بين اتفاقيات تعاون استثمارى لمصر مع كل من جيبوتي وأنجولا، إلى جانب اتفاقيات تنموية لمصر مع كل من الكويت وفرنسا والصين وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

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وكان مؤتمر إفريقيا 2019 انطلق تحت عنوان “استثمر في إفريقيا”، الذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، أمس، بالتعاون مع وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويقام المؤتمر بحضور عدد من رؤساء الدول والحكومات إلى جانب وزراء من مختلف الدول الإفريقية و2000 شخص من ممثلي شركاء مصر في التنمية من شخصيات رفيعة المستوى ورجال الأعمال والمستثمرين من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.