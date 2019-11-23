“الإحصاء”: ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل بنسبة 11.9%

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قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء زادت بنسبة 11.9% خلال العام الماضي، موضحة أن قيمة الصادرات مصر لدول الساحل والصحراء بلغت 3.136 مليار دولار في 2018 مقابل 2.725 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 15.1%, وتركزت أعلى القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 66% من إجمالي هذا التكتل، وفقًا للبيان.

وأضاف التقرير، في بيان عنه، أن ليبيا جاءت في ترتيب هذه الدول بقيمة بلغت 635.9 مليون دولار بنسبة 20.3% من إجمالي التكتل، فيما احتلت المغرب المركز الثاني بقيمة صادرات مصرية بلغت 501.6 مليون دولار بنسبة 16% من إجمالي التكتل.

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وبلغت صادرات مصر إلى السودان 399.3 مليون دولار بنسبة 12.7% من إجمالي التكتل، وكينيا بقيمة 354.6 مليون دولار بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل ونيجيريا بقيمة بلغت 179.2مليون دولار بنسبه 5.7% من إجمالي التكتل.

وأوضج البيان ، أن قيمة الواردات المصرية من دول الساحل والصحراء بلغت 1.096 مليار دولار عام 2018 مقابل 1.058 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.6%، متركزة على 5 دول هي، وهم كينيا بقيمة بلغت 287.3 مليون دولار، والسودان بقيمة بلغت 207.5 مليون دولار والمغرب بقيمة 165.5 مليون دولار، وتونس بقيمــة 140.1 مليون دولار ونيجيريا بقيمة 121.4 مليون دولار.

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