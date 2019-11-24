“4 شركات وخط ساخن”.. “البترول” توضح طريقة التواصل في حالة طوارئ الغاز الطبيعي

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أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أسماء عدد من الشركات الخاصة المعنية بإصلاح الأعطال والمشكلات، التي تواجة المواطنين في وصلات الغاز الطبيعي أو خلال الشعور برائحة غاز مجهولة المصدر، للاتصال بهم، تجنبا لحدوث أي مخاطر علي المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان عنها، أسماء وأرقام شركات إصلاح أعطال الغاز وأرقام تليفوناتها كالتالي:

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– شركة “تاون جاس”، ت/ 3540548

– شركة “صيانكو”، ت/ 24030056 .

– شركة “غاز مصر”، ت/ 35406079 .

– شركة “بتروتريد”، ت/ 22601279 .

وأشارت الوزارة، إلى ضرورة التواصل مع الرقم الساخن حال حدوث أي حالة طوارئ في الغاز الطبيعي موضحة أن الرقهم هو 129.