“المركزي” يطرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه

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أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، طرح أذون خزانة بقيمة 18.5 مليار جنيه، جا ذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، موضحًا أن قيمة الطرح الأول تبلغ 9 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 9.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وقال البنك، في بيان عنه نشر عبر موقعه الإلكتروني، أن الحكومة سوف تستدين من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين له.

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جدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية، أوضحت أنها سوف تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين والأسواق المحلية والخارجية، مشيرة إلى أنه مع بداية انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية، بدلاً من الاقتراض قصير الأجل، إلى جانب التوسع في إصدار السندات متوسطة وطويلة الأجل بدلاً من الأذون بهدف زيادة عمر الدين، والحد من مخاطر إعادة تمويل المديونية القائمة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.