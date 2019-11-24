“البترول”: انخفاض واردات مصر بحوالي 13%

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أعلنت وزارة البترول، اليوم، انخفاض قيمة الواردات البترولية بنسبة حوالي 13% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، وذلك بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات، موضحًا أن قيمة الواردات من الخام والمنتجات البتروليـة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 2.7 مليار دولار بانخفاض نسبته حوالي 13% بالرغم من زيادة الكميات المستوردة بنسبة طفيفة بلغت 0.4% بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات.

وقالت الوزارة، في بيان عنها، أن قمية صادرات مصر البترولية انخفضت خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 2.42 مليار دولار مقابل 2.87 مليار دولار خلال نفس الفترة العام الماضي بانخفاض قدره 15.7%، بسبب انخفاض الأسعار العالمية لبعض المنتجات، موضحة أن كميات الصادرات ارتفعت بنسبة حوالي 2.1% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إضافة إلى أن قطاع البترول نجح في تنفيذ عددًا من من المشروعات الجديدة خلال الربع الأول من العام المالي والتي تمثل إضافة قوية لصناعة التكرير المصرية.

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وأضافت أن خلال هذه الفترة تم التشغيل التجريبي لمشروع إنشاء مجمع التكسير الهيدروجينى للمازوت بالشركة المصرية للتكرير والذي يهدف إلى تحويل المازوت إلى مقطرات وسطى عالية الجودة وإنتاج حوالي 2.3 مليون طن سولار سنويًا و522 ألف طن ريفورمات سنويًا و79 ألف طن بوتاجاز سنويًا، 599 ألف طن سنوياً من وقود نفاثات و336 ألف طن سنوياً من النافثا الخفيفة و96 ألف طن سنوياً من الكبريت، و453 ألف طن سنوياً من الفحم وبتكلفة استثمارية حوالي 4.3 مليون دولار.

وأوضحت أنه جاري توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي 305.5 ألف وحدة سكنية خلال هذه الفترة ليصل اجمالى الوحدات السكنية منذ بدء النشاط وحتى الآن حوالى 10.4 مليون وحدة سكنية، موضحة أنه تم توصيل الغاز إلى 178 مستهلك تجاري و3 مصانع، كما أنه تم تحويل 4613 سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال هذه الفترة ليصل إجمالي عدد السيارات المحولة 288.4 ألف سيارة.

وأكدت أن معدل نمو الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية والغـازات خلال تلك الفترة حوالي 19.6 مليون طن بانخفاض نسبته 2.5% عن الفترة المماثلة من العام السابق، مشيرة إلى أن استهلاك المنتجات البترولية حوالي 7.5 مليون طن بنقص نسبته 5.7% عن الفترة المماثلة من العام السابق، حيث انخفض معدل استهلاك بنزين 80 بنسبة 9.5%.

وأوضحت أن معدل استهلاك بنزين 92 ارتفع بنسبة 4% بينما ارتفع استهلاك بنزين 95 بنسبة 74% وذلك لتحول شريحة كبيرة من مستخدمي السيارات لاستخدام البنزين 95 بديلاً عن 92 نظرا لتقارب سعرهما، وانخفض استهلاك السولار بنسبة 3.5% ويرجع ذلك إلى انخفاض استهلاك السولار لقطاع الكهرباء بنسبة حوالي 56%، وانخفض استهلاك المازوت بنسبة 19%.