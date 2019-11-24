“المركزي السعودي”: مؤشرات طرح أسهم “أرامكو” مطمئنة للغاية

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أعلن أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، اليوم، مراقبة المؤشرات المصرفية بشكل يومي دون ملاحظة أي تأثير للطرح العام الأولي لشركة أرامكو النفطية العملاقة على السيولة،

وقال خليفة، في تصريحات صحفية، أنه غير قلق بشأن السيولة المصرفية بسبب حجم الطرح، مشيرا إلى أنه جاري متابعة المؤشرات مستعدين بضخ السيولة حال حدوث أي شح، مؤكدا أن الوضخ تحت السيطرة ومطمئن بشكل كبير.

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جدير بالذكر أن أرامكو اعتزمت بيع 1.5% من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وكانت شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.