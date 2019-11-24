“قناة السويس” يفتتح أول فرع ذكي للبنك في “سيتي ستارز”

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أعلنت إدارة بنك قناة السويس، افتتاح أول فرع ذكي للبنك داخل “مول سيتى ستارز” في مصر الجديدة بالقاهرة، جاء ذلك بحضور الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية وعضو مجلس الإدارة، وعضوي مجلس إدارة بنك قناة السويس ومحمد عبدالعال وحسين الجريتلي.

وقال حسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، إن افتتاح الفرع جاء في إطار خطة البنك التي ينتهجها للتطوير والميكنة معتمدا على أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة في مجال الخدمات المصرفية، وتماشيا مع خطة الدولة نحو التحول الرقمي بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، معربا عن سعادته بالافتتاح.

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وأضاف رفاعي، في بيان عنه، أن المصرف يتبنى خطة لميكنة وتطوير كل فروعه، بما يتواكب مع متطلبات العملاء فى عصر الموبايل والإنترنت، كما يستهدف البنك فى خطته افتتاح عدد 3 فروع خلال عام 2020 ليصبح إجمالى شبكة الفروع 50 فرعا، يعتمدوا على وسائل اتصال تفاعلية سريعة ومتطورة تتيح للعملاء التواصل مع ممثل خدمة العملاء بالصوت والصورة لمعاونتهم فى الحصول على الخدمات المصرفية المطلوبة بسهولة وسرعة دون الحاجة للتعامل مع موظف خدمة العملاء داخل الفرع.

وأكد أن الفرع مزود بأحدث أنظمة التكنولوجيا الحديثة ويشمل ركنا خاصا بالألعاب الإلكترونية، بجانب قسم خاص للضيافة والمشروبات للعملاء ويمكن للعميل إنجاز معاملاته كافة خلال دقائق معدودة لأى عملية (فتح حساب- إيداع- سحب- تحويل)، إضافة إلى أن الفرع يعمل 7 أيام فى الأسبوع حتى الثامنة مساء، مشيرا إلى أن البنك أطلق حزمة جديدة من البطاقات التى تنقسم إلى بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية والبطاقات مسبقة الدفع، بأعلى تقنية تكنولوجية Contactless.

وكان البنك افتتح 12 فرعا جديدا خلال العامين الماضيين، ليصل إجمالى شبكة الفروع إلى 47 فرعا على مستوى الجمهورية.