“الإسكان” تعلن عن موعد تسليم شقق العاصمة الإدارية الجديدة

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قال المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن الموعد المقرر لبدء تسليم أول شقق في العاصمة الإدارية، في شهر مارس المقبل، مشيرا إلى أن تسليم الشقق ستكون في الحي السكني الثالث، بعد طرح 3 آلاف وحدة خلال الفترة الماضية، لافتًا إلى أن الحي يضم 25 ألف شقة.

وأضاف عباس، خلال كلمته في مؤتمر التنمية العمرانية المتكاملة رؤية الحكومة والقطاع الخاص لخلق فرص استثمارية، أن وزارة الإسكان أول العاملين في مجال الإنشاءات في العاصمة الإدارية وكان ذلك في أبريل 2016، فبعد أن كانت أرض صحراوية لا يوجد بها أي شئ، أصبحت بفضل الجهود المميزة ضمن أبرز الأعمال حاليا.

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وأوضح أن حجم الأعمال التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة غير مسبوقة مضيفا أن المدينة ستضم أكبر نهر أخضر في العالم على مساحة ألف فدان، وكذلك أطول برج في إفريقيا والشرق الأوسط.

وكان وزير الإسكان تفقد منذ أيام، تنفيذ أعمال الرصف والتخطيط، في الحي الثالث بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم تخصيص حارتين للدراجات على جانبى الطريق، وسيكون هناك مسار دراجات لكامل الحي، ويتم فصله عن تقاطعات الطرق، وكذا تم بالطريق زراعة الأشجار، واللاند سكيب، ووضع أعمدة الإنارة على الجانبين، إضافة إلى أنه تم البدء فى تنفيذ “المنظومة الذكية” لجمع المخلفات الصلبة، ويتم إدارتها إلكترونيا، ويتم وضع الصناديق بالقرب من العمارات، وتوزيعها بما يتلاءم مع الكثافات السكانية.

جدير بالذكر أن الحي السكن] الثالث “كابيتال ريزيدانس” في العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 1000 فدان، وبه 8 مجاورات، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية بالحى 80%، وجارٍ به تنفيذ 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني “سكني مختلط”، بها 2560 وحدة سكنية، و103488 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.