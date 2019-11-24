“المالية” تنتهي من استمارة تطبيق “البرامج والأداء”

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أعلنت وزارة المالية، الانتهاء من إعداد الاستمارة الموحدة لموازنة “البرامج والأداء” و”مصفوفة البرامج”، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ولجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، والمقرر إرسالها للجهات الإدارية الموازنية خلال الأيام المقبلة.

وأوضجت الوزارة، في بيان عنها، أن الالتزام بهذه الاستمارة الموحدة في إعداد موازنة العام المالي المقبل؛ ليتم ربط برامج الوزارات والهيئات برؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة وتوحيد الأنشطة المتشابهة، مشيرة إلى أن الاستمارة ترسخ دعائم الانضباط المالي، ويرفع كفاءة الإنفاق العام بالاستغلال الأمثل لموارد الدولة وفق الأولويات المُحددة التي يفرضها الواقع، على النحو الذي يُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتطوير الخدمات المُقدمة إليهم، وتحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

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وقال محمد السبكي رئيس قطاع الحسابات الختامية في وزارة المالية، أنه جاري التحول تدريجيا من أجل التطبيق الكامل لموازنة “البرامج والأداء” حيث يتم تنفيذها حاليًا جنبًا إلى جنب مع موازنة البنود، مضيفا أن هناك تنسيقًا دائمًا مع مجموعات العمل المُختصة بالوزارات والهيئات الموازنية، بما يُساعد في التنفيذ الأمثل لموازنة “البرامج والأداء” من خلال ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.

وأضاف أن موازنة “البرامج والأداء”، تعتر إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي التي بدأت خلال العام المالي 2016- 2017 من خلال وضع برامج رئيسية وفرعية لكل منها مؤشرات قياس أداء دقيقة وقابلة للتنفيذ بجدول زمني مُحدد، وتساعد في اتخاذ القرار المناسب باستكمال أي برنامج أو وقفه، وفي ذلك إطار رؤية “مصر 2030″، وأهداف التنمية المستدامة، لتلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي تطبيق “موازنة البرامج والأداء”، في إطار حرص وزارة المالية على تطوير عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، ومراقبة فاعلية الأداء وتحقيق الضبط المالي المستهدف من أجل تعظيم العائد من الإنفاق، وتحقيق أكبر استغلال ممكن لموارد الدولة.