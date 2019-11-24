بأقل من “100 دولار”.. “أوبر” تعلن سعر رحلة جوية لمدة 8 دقائق

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قالت شركة “أوبر تكنولوجيز” للنقل، إنه يمكن لمستخدمي خدمة “أوبر كوبتر” أو التاكسى الطائر، استئجار طائرة هليكوبتر في ساعات الذروة للوصول من منطقة مانهاتن لمطار “جون إف. كينيدي” الدولي في أقل زمن ممكن وبتكلفة تقل عن تكلفة الرحلة بسيارات الشركة.

وأضافت الشركة، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج، أن تكلفة الرحلة التي سوف تستغرق مدتها 8 دقائق تبلغ نحو 108.98 دولار أمريكي، أي أقل بمقدار الثلث عن تكلفة الرحلة بالسيارة عبر خدمة “أوبر بلاك” والتي تبلغ 163.11 دولار عن نفس المسافة ، وأعلى قليلا من رحلات “أوبر إكس” والتي يصل سعرها إلى 100.35 دولار.

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وأوضحت أن سعر الرحلة يختلف باستخدام طائرات الهليكوبتر حسب الموقع وتوقيت الرحلة وعوامل أخرى، ولكن الشركة تقدم على منح خصومات كبيرة لرحلاتها في ظل السعي لتحقيق أرباح بحلول نهاية العام 2021.

جدير بالذكر أن “أوبر” قد أطلقت كشفت شركة أوبر أن رحلتها الجوية تتراوح تكلفتها بين 200 و225 دولارا للشخص الواحد، بما يعادل 3200 أو 3700 جنيه مصري، شاملة التوصيل بسيارة إلى الطائرة الهليكوبتر في رحلة الذهاب إلى مطار جون إف. كينيدي والعودة منه.

ويعتبر مطار جون كينيدي أحد أكبر المطارات في الولايات المتحدة، وتستغرق الرحلات بالسيارة من مانهاتن المزدحمة لأي مكان آخر ما بين ساعة واثنتين، فيما تستغرق الرحلات المماثلة في وسائل المواصلات العامة بين 50 و75 دقيقةن ومن المقرر أن تساعد الرحلات الجوية الجديدة “أوبر” في جمع البيانات من أجل توفير مجموعة واسعة من وسائل النقل الجوي في السنوات المقبلة.

وكانت “أوبر” أعلنت عن خطط للنقل الجوي بحلول عام 2023 بين الضواحي والمدن، وربما داخل المدن في الولايات المتحدة ودول أخرى، وتعمل مع شركاء لتطوير “سيارات طائرة” أو طائرات كهربائية صغيرة ذات قدرة إقلاع وهبوط رأسي.