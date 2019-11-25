الكويت تبحث شراء أسهم في “أرامكو السعودية”

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كشفت جريدة الرأي الكويتية، نقلا عن مصادر، أن الكويت تبحث الاكتتاب في طرح شركة أرامكو السعودية العملاقة، موضحة أن مسؤولوا الهيئة العامة للاستثمار الكويتة، التقت بعدد من مسؤولي “أرامكو” بشأن اقناعهم بالاكتتاب في عملاق النفط العالمي، وذلك ضمن سعي الشركة لجمع ما يصل لـ 25.6 مليار دولار من بيع الأسهم المتوقع أن يصبح الأكبر في العالم”.

وأوضحت المصادر، حسبما ذكرت “الرأي”، أن المسؤولون السعوديون اشتملوا على الرئيس التنفيذي أمين الناصر، والرئيس المالي لـ”أرامكو” إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، إضافة إلى أن اللقاء استعرض بيانات المركز المالي للشركة، بجانب النطاق السعري للاكتتاب الذي قيمته “أرامكو” بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، وكذلك عائد توزيعات الشركة الذي يتوقع أن يتراوح بين 4.4% و4.7% على الأقل العام المقبل، بجانب تقديم البيانات المالية التقليدية التي تهم المستثمرين العالميين.

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وقالت الصحيفة، أن البيانات التي استعرضها الجانب السعودي عكست أن “أرامكو” شركة ممتازة استثماريا، لكن قرار مشاركة “هيئة الاستثمار” في الطرح يتوقف على ما ستخرج به الدراسة حاليا، لا سيما فيما يتعلق بمدى مناسبة السعر المطروح للاكتتاب، وجدواها استثماريا، إلى جانب مدى العائد الذي يمكن تحقيقه على المديين القصير والمتوسط.

جدير بالذكر أن أرامكو اعتزمت بيع 1.5% من الشركة، بما قد يقدر قيمتها السوقية بما يصل إلى 1.7 تريليون دولار في صفقة هي حجر الزاوية لخطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد اقتصاد المملكة المعتمد على النفط.

وكانت شركة أرامكو السعودية، حددت نطاقا سعريا لإدراجها بما يقدر تقييم شركة النفط العملاقة بين 1.6 و1.7 تريليون دولار، أي أقل من التريليوني دولار التي كان ولي العهد السعودي يستهدفها سابقا، لكن بما قد يجعله رغم ذلك أكبر طرح عام أولي في العالم، إضافة إلى أنها تعتزم بيع 1.5 % من أسهمها، أي نحو 3 مليارات سهم، بسعر استرشادي بين 30 ريالا (ثمانية دولارات) و32 ريالا، مما يعني تقييما للطرح الأولي يصل إلى 96 مليار ريال (25.60 مليار دولار) عند سقف النطاق السعري المعلن.