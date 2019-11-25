زيادة سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

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زاد سعر صرف الدولار أمام الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي، فيما استقر السعر في 9 بنوك أخرى مع بداية تعاملات اليوم، مقارنة في مستواه أمس، فيما ارتفع سعر شراء العملة الأمريكية في مصرف أبو ظبي الإسلامي بقيمة قرش إلى 16.08 جنيه للشراء، فيما بقى مستقرًا لسعر البيع عند 16.16 جنيه.

فيما استقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

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وشهد الدولار حالة من الاستقرار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي وقناة السويس وكريدي أجريكول عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع، فيما بلغ سعر الدولار في بنك البركة عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار شهد استقرارا نسبيا في أسعاره أمام الجنيه المصري، خلال الفترة الماضية، ليصل سعر البيع إلى 16.15 مقابل 16.05 جنيه للشراء وذلك بنوك: الأهلي المصري – مصر – الأهلي المتحد – كريدي أجريكول – المصري الخليجي – مصر إيران للتنمية – المصرف المتحد – عودة – المصري لتنمية الصادرات – الاستثمار العربي – العقاري المصري العربي – الإمارات دبي الوطني – أبوظبي الأول – المصرف العربي الدولي – التعمير والإسكان – قطر الوطني – hsbc.