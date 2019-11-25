“أوبر” تعقب على كلمة السيسي: “نسعى لتغطية المناطق الأكثر احتياجا”

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عقبت شركة أوبر العالمية، على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال المائدة المستديرة التي عقدت أمس، ضمن منتدى إفريقيا، والتي قال خلالها بشأن دعم شركة أوبر من أجل النجاح في السوق المصري.

وأعرب أنثوني لو رو رئيس أوبر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن كامل امتنانه لتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي للأثر الاجتماعي والاقتصادي لأوبر في مصر، مضيفًا أنه في البداية أطلاقنا خدمة أوبر باص لأول مرة عالميًا من القاهرة ونقوم حاليا بالعمل على تصدير هذه التجربة الناجحة إلى بلدان أخرى، مؤكدًا على استمرار المساهمة في مصر والاستثمار في “أوبر باص” عن طريق التوسع الجغرافي لتغطية المناطق الأكثر احتياجًا لهذه الخدمة وذلك بتقديم أقل سعر ممكن، واستمرار توفير الخدمة بأسعار في متناول اليد وإتاحتها لكل المستخدمين.

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جدير بالذكر أن الرئيس السيسي، أكد أن مصر أول من استقبلت شركتي “أوبر” و”كريم” للعمل على أراضيها، مؤكدًا تشجيعهم على النجاح، وكانت ليا عندهم فكرة إنهم يدخلوا على النقل الجماعي وليس نقل الأفراد فقط، عايزين نشوف الكلام ده في مصر، بنشجع أوبر.

كما أن الفريق كامل الوزير وزير النقل، أكد خلال الجلسة أن قانون النقل تم إنجازه بالفعل منذ 3 أشهر وتمت مناقشته في مجلس الوزراء، مؤكدًا أن الرئيس السيسي، أصر على إصدار تراخيص للشركتين بتكلفة أقل تشجيعا لهم على العمل في مصر.