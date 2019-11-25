احتفالا بمرور 10 سنوات.. “رينو” تعلن عن خصومات على سياراتها تصل لـ26 ألف جنيه

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أكدت الشركة المصرية العالمية للتجارة EIM، وكيل علامة رينو التجارية في مصر، تخفيض أسعار عدد من الطرازات المتاحة بالسوق المحلي بنسب تتراوح بين 17.000 وحتى 26.000 جنيه، موضحة أن التخفيضات المعلن عنها والتي يبدأ تطبيقها لدى جميع موزعي الشركة المعتمدين من اليوم، تتزامن مع مرور 10 سنوات على دخول سيارات “رينو لوجان” للسوق المصري.

وأضافت الشركة، في بيان عنها، أن التخفيضات تطال عدد من فئات رينو لوجان سيدان العائلية الجديدة بالإضافة إلى سانديرو وستيب واي، على أن يكون اليوم الأخير للتخفيض في 31 ديسمبر المقبل، موضحًا أن الأسعار تراجعت فبلغ سعر الفئة الأولى من رينو لوجان بواقع 23.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 165.000 بدلًا من 188.000، كما انخفضت الفئة الثانية بنفس القيمة ليصبح سعرها الجديد 177.000 مقارنة بـ200.000 جنيه.

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وفقدت الفئة الثالثة من لوجان المزودة بناقل حركة أوتوماتيك 25.000 من سعرها لتصل إلى 188.000 جنيه مقارنة بـ213.000 جنيه قبل التخفيض، فيما وحازت الفئة الرابعة على النسبة الأكبر من التخفيض الذي بلغ 26.000 جنيه وبذلك يصبح سعرها الرسمي 199.000 جنيه بدلًا من 225.000 جنيه، وحافظت أسعار الفئة الخامسة من لوجان على سعرها الذي بلغ 238.000 جنيه، واستقرت أسعار الفئة السادسة الأعلى تجهيزًا حيث يبلغ سعرها الرسمي 247.000 جنيه.

وفي ذات السياق، انخفض سعر رينو سانديرو هاتشباك الجديدة بواقع 17.000 جنيه لتباع بـ209.000 جنيه بدلًا من 226.000 جنيه، فيما خسرت رينو سانديرو ستيب واي كروس أوفر 17.000 جنيه من سعرها الرسمي، ليصبح سعرها الجديد 239.000 جنيه مقارنة بـ256.000 جنيه قبل التخفيض.