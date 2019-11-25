“وثيقة تأمين للحياة”.. “الأهلي المتحد” يطلق حساب يومي جديد

Advertisements

أعلن البنك الأهلي “المتحد – مصر”، إطلاقه حساب الإدخار الجديد Save and More، والذي يمنح العميل فائدة يومية وتغطية تأمينية حتى 300 ألف جنيه، بجانب العديد من المزايا الأخرى، سعيا لتمكين عملائه من تحقيق طموحاتهم.

وقالت هالة صادق القائم بأعمال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك، إن المصرف يسعى لتلبية احتياجات العملاء، من خلال طرح الخاصية الجديدة التي توفر تغطية تأمينية على الحياة تصل حتى 300 ألف جنيه لعملاء البنك الذين يمتلكون حساب توفير يومي لا يقل رصيده عن 50 ألف جنيه مصري، وتشمل وثيقة التأمين على الحياة تغطية ضد كل من الوفاة بحادث أو الإصابة بالعجز، إضافة لتغطية تشمل مصاريف العلاج ومصروفات الجنازة وتعليم الأولاد فى حالة الوفاة بحادث.

Advertisements

جدير بالذكر أن البنك الأهلي المتحد، يقدم لعملائه منذ عام 2007، باقة من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة بمزايا استثنائية مثل التأمين الطبي، إضافة للعوائد التقليدية على الاستثمار، بجانب خدمات أخرى تركز على احتياجات العميل من خلال توفير جميع الخدمات والمنتجات المصرفية ومنتجات التأمين المصرفى تحت سقف واحد، وتشمل تلك المنتجات المبتكرة الأخرى التي يقدمها البنك، كل من المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة وخدمات الإنترنت البنكي الحصرية للعملاء من الأفراد والشركات.