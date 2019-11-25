التجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزي لفترة أخيرة

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شهد العاملون في البنك المركزي، حالة من الفرحة عقب إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا بالتجديد لطارق عامر محافظًا للبنك المركزي لفترة ثانية.

واستقبل العاملون، الخبر بفرحة كبيرة تبعتها زغاريد من بعض السيدات هناك، ما عكس أجواء مميزة داخل البنك.

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جدير بالذكر أن طارق عامر سوف يكمل مدة رئاسة البنك المركزي في نهاية الشهر الجاري، ليكون أتم 4 سنوات على رأس البنك، وشهدت تلك الفترة تغيرات حادة في القطاع المصرفي، الأمر الذي لعب دورًا محوريًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادر، الذي كانت أبرزها خطة تعويم الجنيه، الأمر الذي لاقى انتقادات حادة وقتها، إلا أنه بدأت تجني ثمارها في الآونة الأخيرة.

وكان الرئيس السيسي أصدر قرارًا بتعيين طارق عامر محافظا للبنك المركزي في 27 نوفمبر 2015، خلفا للمحافظ السابق هشام رامز، ويحدد قانون البنك المركزي فترة تولي المحافظ بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس الوزراء.