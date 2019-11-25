“فيتش”: تصنيف مصر B+.. وتؤكد: “مستقبل أكثر استقرارا”

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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تصنيف مصر عند “B+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي اتخذتها مصر أرسى قواعد للاستقرار.

وأوضحت الوكالة، في بيان عنها، أن الإصلاحات التي أقدمت مصر عليها حققت استقرارا للاقتصاد الكلي والتمويل الخارجي، بعدما كان التصنيف مقيدًا بسبب العجز المالي الكبير وارتفاع الدين الحكومي، موضحة أن الأداء الاقتصادي الكلي تعزز بشكل أكبر في 2019، وأدى إلى ارتفاع النمو لـ5.6% فيما انخفض معدل التضخم لرقم أحادي إضافة إلى السياسة النقدية الحكيمة وانخفاض أسعار النفط وارتفاع قيمة العملة.

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جدير بالذكر أن مصر نفذت برنامجا إصلاحا اقتصاديا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي منذ نوفمبر 2016، يضمن حصول الحكومة على 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات، ويشمل البرنامج تخفيض دعم الطاقة الكهرباء والمنتجات البترولية، وزيادة الإيرادات الضريبية، وضبط الموازنة العامة للدولة.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة منذ بداية العام، خفض البنك المركزي اليوم الخميس، أسعار الفائدة 1% ، لتصل إلى 12.25% للإيداع، و13.25% للإقراض، جاء هذا القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، بعدما كانت توقعات المحللين وبنوك الاستثمار تشير إلى أن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 0.5 و1%، وذلك بعد التراجع المستمر في معدلات التضخم، وخفض أسعار الفائدة في عدد من الأسواق العالمية.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أن معدل نمو الاقتصاد المصري بلغ 5.6 بالمائة في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020 مقابل 5.3% قبل عام.