وكالة فيتش تؤكد على تصنيف الدولة المصرية عند B+ ونظرة مستقبلية مستقرة

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أعلنت اليوم وكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن تثبيت تصنيف الدول المصرية عند “B+” مع نظرة المستقبلية المستقرة للدولة.

أوضحت وكالة فيتش خلال التقرير الصادر عنها إن تصنيف الدولة المصرية يلقى دعماً من سجل إصلاحات اقتصادية ومالية تمت خلال الفترة السابقة أدت لتحسين الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي، واستقرار الأوضاع المالية الخارجية.

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وبحسب وكالة فيتش فإن الدولة المصرية لا تزال ملتزمة ببرنامجها الخاص بالإصلاح الاقتصادي بعد انتهاء برنامج القرض الدولي بقيمة مالية إجمالية تصل إلى 12 مليار دولار أمريكي لأجل 3 سنوات من قبل صندوق النقد الدولي.

وأضافت فيتش إلى أن تصنيف الدولة المصرية يواجه العديد من الضغوط بالعجز المالي بشكل كبير، وارتفاع مستوى الدين الحكومي العام قياساً إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة لضعف درجات الحوكمة وهو ما يبرز من المخاطر السياسية.

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